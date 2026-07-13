Встреча с сельскими старостами прошла в больнице Воскресенска

Главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов провел встречу со старостами сельских населенных пунктов округа. Участники обсудили качество оказания медицинских услуг, работу амбулаторий и меры социальной поддержки для жителей.

10 июля главный врач ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Максим Кузнецов встретился со старостами села Осташово, деревень Берендино, Потаповское и близлежащих населенных пунктов. Основной темой встречи стало оказание медицинской помощи жителям и работа подразделений учреждения.

В обсуждении приняли участие исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ Московской области «Воскресенская стоматологическая поликлиника» Марина Якушева, заместитель директора ГБУСО Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“ Ольга Соломонова, начальник Ашитковского отдела координации и взаимодействия МКУ „МЦУР г. о. Воскресенск“ Алексей Макаров и заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

Жителям рассказали о работе Воскресенской больницы, а также Барановской сельской врачебной амбулатории в селе Барановское и поликлиники № 3 в Воскресенске. Максим Кузнецов сообщил о проведенной работе по повышению качества медицинского обслуживания, а также о текущих и капитальных ремонтах в подразделениях больницы.

Главный врач отметил, что медицинская помощь жителям населенных пунктов, прикрепленных к Барановской амбулатории, оказывается в полном объеме. При необходимости пациенты также могут обратиться в другие подразделения Воскресенской больницы: Конобеевскую сельскую врачебную амбулаторию, многопрофильную поликлинику № 7 и многопрофильную городскую поликлинику № 1.

Ольга Соломонова представила информацию о наиболее востребованных услугах социального центра «Воскресенский». Среди них — бесплатные занятия по программе «Активное долголетие», услуги сиделок, социальное такси, прокат средств реабилитации, помощь волонтеров и другие направления.

Также участникам встречи рассказали о возможности бесплатной доставки жителей старше 65 лет, зарегистрированных в сельской местности, в поликлиники и амбулатории Воскресенской больницы. Услуга предоставляется по предварительной записи по телефону 8 (49644) 28-24-5 ГБУСО Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“.

Марина Якушева рассказала о программе бесплатного зубопротезирования, которая действует для неработающих пенсионеров и ветеранов без инвалидности. Для получения услуги необходимо, чтобы после предыдущего зубопротезирования прошло не менее трех лет. Прием ведется в Воскресенской стоматологической поликлинике по адресу: улица Западная, дом № 14, 3 этаж, в будние дни с 8:00 до 20:00.