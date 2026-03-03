Встреча с руководством «Мособлгаз» пройдет в Богородском округе 12 марта

В деревне Боково Богородского округа 12 марта в 17:00 у памятника погибшим воинам пройдет встреча с представителями АО «Мособлгаз». Мероприятие организовано для жителей, планирующих газификацию домов или имеющих вопросы по эксплуатации газового оборудования.
На встрече можно будет обсудить:
* сроки подключения к газу;
* особенности эксплуатации газового оборудования;
* любые другие вопросы, связанные с газификацией.
Жители, у которых вопросы возникли заранее, могут направить их на электронную почту lurogacheva@noginsk.mosoblgaz.ru до 5 марта 2026 года. Специалисты подготовят развернутые ответы и озвучат их в ходе встречи.
