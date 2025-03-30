Встреча с родственниками погибших участников СВО прошла в Можайске

В православной гостиной «Теплые вечера» в музее Никольского собора прошла встреча с родителями и женами участников специальной военной операции, погибших на фронте. Со словами утешения выступил Благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода, а скрипачка исполнила трогательные мелодии.

Глава городского округа Денис Мордвинцев отметил, что такое общение будет проходить регулярно, и поблагодарил матерей за воспитание сыновей и их патриотизм.

«Ваши дети и мужья — настоящие герои, а ваша стойкость и мужество достойны огромного уважения», — подчеркнул глава муниципалитета.

Организовали мероприятие председатель Можайского отделения «Союза женщин России» Елена Прокутина и Государственной фонд «Защитники Отечества».