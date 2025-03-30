Встреча с родственниками погибших участников СВО прошла в Можайске

В православной гостиной «Теплые вечера» в музее Никольского собора прошла встреча с родителями и женами участников специальной военной операции, погибших на фронте. Со словами утешения выступил Благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода, а скрипачка исполнила трогательные мелодии.
Глава городского округа Денис Мордвинцев отметил, что такое общение будет проходить регулярно, и поблагодарил матерей за воспитание сыновей и их патриотизм.
«Ваши дети и мужья — настоящие герои, а ваша стойкость и мужество достойны огромного уважения», — подчеркнул глава муниципалитета.
Организовали мероприятие председатель Можайского отделения «Союза женщин России» Елена Прокутина и Государственной фонд «Защитники Отечества».
«Такие встречи — это не только слова благодарности, но и важная часть нашей общей памяти. Они необходимы как женщинам, так и нам всем. Сегодня мы много вспоминали о наших героях, это было доброе и светлое общение. В следующий раз к нам присоединятся и ветераны СВО», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.
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