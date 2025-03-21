Встреча с родителями детей-инвалидов прошла в Наро-Фоминске

Представителями ведомств городского округа обсудили вопросы по реабилитации и мерам поддержки с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры «Звезда».

Во встрече приняли участие представители Министерства социального развития Подмосковья, администрации муниципалитета, а также организаций, занимающихся социальным обеспечением населения.

Родители смогли лично задать специалистам волнующие их вопросы по поводу социальной поддержки, реабилитации и образования своих детей. Обсуждались такие важные темы, как предоставление помощи в оформлении инвалидности, получение технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, улучшение жилищных условий, а также реабилитация после достижения детьми 18-летнего возраста.

Часть вопросов удалось решить на месте, а остальные, требующие более глубокого рассмотрения, взяты на контроль.

Такие мероприятия не только помогают семьям получить необходимую поддержку и информации, но и способствуют созданию более благоприятной среды для реабилитации и развития детей-инвалидов.