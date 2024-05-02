Встреча с режиссером Таисией Курской пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:42 Встреча с режиссером Таисией Курской пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Встреча с режиссером документального кино Таисией Курской пройдет в «Умной библиотеке» в Химках. Зрителям продемонстрируют фильмы: «Поединок», «Калашников размышления…» и «Шестое чувство».

Например, документальная картина «Поединок» повествует об Овидии Горчакове, который добровольцем ушел на войну в 17 лет. Фильм «Калашников размышления…» посвящен советскому конструктору Михаилу Калашникову, а картина «Шестое чувство» — поэту Николаю Гумилеву и его службе во время Первой мировой войны. Мероприятие состоится в «Умной библиотеке» 8 мая в 15:00. Посетить его смогут все желающие.

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«Такие памятные даты военной истории России, как 9 мая, всегда вызывают особый трепет. Мы вспоминаем наших героев, тех, кого уже нет с нами. Документальные фильмы еще раз напоминают нам о мужестве и невероятной силе духа советских солдат. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

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