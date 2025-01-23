Встреча с путешественником Владимиром Ковалем пройдет в Солнечногорске 25 января

Встреча с членом Русского географического общества, астрономом и фотохудожником Владимиром Ковалем пройдет в культурно-досуговом центре «Метролог» в поселке Менделеево под Солнечногорском 25 января. Он расскажет о своих открытиях в малоизведанных уголках страны.

Путешественник Владимир Коваль уделит особое внимание плато Путорана — одному из самых труднодоступных и уникальных уголков России. На протяжении почти полувека он изучает этот удивительный регион, проведя там в общей сложности 17 лет, с ежегодными поездками продолжительностью от четырех до семи месяцев.

Плато Путорана, расположенное за Полярным кругом, представляет собой горный массив возрастом около 252 миллионов лет. Это место изобилует водопадами и озерами, а его площадь в 250 тысяч квадратных километров сопоставима с территорией Великобритании, что делает его вторым по величине трапповым плато в мире. Многие из его природных достопримечательностей, такие как величественный Бельдунчанский водопад — крупнейший в стране, — видели лишь немногие люди на планете.

На предстоящей встрече Владимир Коваль поделится своими впечатляющими открытиями и увлекательными историями из экспедиций, проведенных как самостоятельно, так и с использованием квадрокоптера.

«Не упустите возможность узнать больше о загадочном плато Путорана и услышать рассказы первопроходца этих удивительных мест. Вы узнаете о малоизученных уголках Эвенкии — одного из самых диких мест России, тайнах Тунгусского явления и его связи с плато Путорана, невероятных пейзажах и природных красотах Путорана. Кроме того, вы увидите потрясающие фотографии, сделанные Владимиром Ковалем во время экспедиций», — отметил директор культурно-досугового центра «Метролог» Александр Паскарь.

Встреча состоится в 17:00. Вход свободный.