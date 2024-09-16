Встреча с психологом для жен участников СВО прошла в Видном

Федеральный психолог Елена Кузина встретилась с участницами клуба «Защита тыла» в территориальном отделе Видное «6 микрорайон». Она рассказала про поддержку бойцов после того, как они вернутся с фронта.

Работа психолога направлена не только на поддержу бойцов СВО, но и их жен. Елена Кузино провела консультацию с супругой погибшего военнослужащего, которая воспитывает трех несовершеннолетних детей.

«С такими амбициозными психологами хочется видеться чаще и привлекать больше жен, чтобы прорабатывать заранее все проблемы. Для себя я подчеркнула и выделила очень много важных и интересных аспектов, которые в дальнейшем мне помогут проще выходить на контакт с военнослужащими после возвращения, как себя вести и на что обращать внимание, как бы тяжело это не было», — рассказала руководитель клуба «Защита тыла» Анна Морозова.

Встреча прошла при при поддержке помощника председателя Союза семей военнослужащих России Анны Морозовой. В ней также приняли участие представители военно-патриотического центра «Стратегия», секретарь партии «Единая Россия» Александр Митряйкин и координатор государственного фонда «Защитники отечества» Светлана Воробьева.

Отметим, клуб для жен и семей мобилизованных «Защитники тыла» работает в Ленинском округе с 2022 года. В нем состоят около 300 человек.

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