Встреча с представителями СНТ и ДНТ прошла в администрации Волоколамска

Мероприятие с участием председателей и членов садоводческих и дачных некоммерческих товариществ состоялось 25 апреля. Главной темой стали актуальные вопросы, с которыми сталкиваются дачники.

Участие в обсуждении приняли первый заместитель главы округа Анна Агапова и представитель Министерства имущественных отношений Московской области Александра Шевелева. К диалогу также подключились специалисты Союза садоводов России, «Мособлгаза», «Мособллеса», «Россетей», МЧС, налоговой службы и полиции.

Эксперты рассказали о программе «Доктор грунт», которая помогает проверить качество и плодородие почвы. Садоводам напомнили о преимуществах оформления дачных домов: зарегистрированное строение позволяет получить понижающий коэффициент при оплате электроэнергии.

Для оперативного решения проблем специалисты оставили председателям садовых товариществ свои прямые контакты. Кроме того, дачников проинформировали о работе мобильных офисов бюро технической инвентаризации и о том, что получить консультацию по вывозу мусора можно в офисах многофункциональных центров.