Встреча с представителем бизнес-омбудсмена пройдет в Дубне 16 августа
Прием предпринимателей проведут в общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Дубне. Встреча состоится 16 августа.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов. Их руководители ежедневно консультируют предпринимателей по разным вопросам.
На встрече 16 августа бизнесмены смогут задать все волнующие вопросы руководителю общественной приемной в Дубне Валерию Чупрову. На приеме также рассмотрят сообщения о нарушении прав предпринимателей.
Записаться на мероприятие можно по телефону +7-911-680-80-38.
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