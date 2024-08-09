Встреча с представителем бизнес-омбудсмена пройдет в Дубне 16 августа

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Прием предпринимателей проведут в общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Дубне. Встреча состоится 16 августа.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов. Их руководители ежедневно консультируют предпринимателей по разным вопросам.

На встрече 16 августа бизнесмены смогут задать все волнующие вопросы руководителю общественной приемной в Дубне Валерию Чупрову. На приеме также рассмотрят сообщения о нарушении прав предпринимателей.

Записаться на мероприятие можно по телефону +7-911-680-80-38.

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