Встреча с председателями советов жилых домов прошла в Чехове

Глава городского округа Чехов встретился с председателями многоквартирных домов в формате выездной администрации. На собрании обсудили содержание дворов, контейнерных площадок, системы водоотведения и взаимодействие с Фондом капитального ремонта.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что выросло количество жалоб на засоры канализации.

«Для решения проблемы была вызвана каналопромывочная машина. Администрация муниципалитета планирует закупить более мощную технику», — отметил Михаил Собакин.

Сотрудники Водоканала рассказали, что часть жителей неправильно пользуются канализацией. Они смывают в унитаз кошачий наполнитель или салфетки из нетканого материала — это приводит к засору системы. Собственники уточнили, что такая проблема есть, и она часто возникает из-за арендаторов, которые приехали в Чехов на заработки.

Жители также поинтересовались, где можно ознакомиться с паспортом готовности дома к отопительному сезону. Глава округа уточнил, что информация есть на сайте ГИС ЖКХ или в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова.

На встрече решили, что необходимо организовать очные собрания для выбора председателей, потому что из 769 многоквартирных домов только 140 имеют управленца.

«В ответ на эти запросы поддержали предложение. В ближайшее время муниципальная управляющая компания представит дорожную карту по организации собраний», — отметил глава округа.

Подобные встречи с главой округа и председателями планируют проводить постоянно.

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