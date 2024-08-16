Встреча с председателями советов жилых домов прошла в Солнечногорске

Первую кустовую выездную администрацию для председателей советов многоквартирных домов провели в Солнечногорске. Она состоялась 15 августа на базе мастерской управления «Сенеж».

Выездная встреча стартовала с приветственного слова министра территориальной политики Московской области Юлии Губановой.

«Мы считаем, что подобный формат является достаточно комфортной формой взаимодействия для оперативного решения вопросов. Большую часть из них удается решить сразу на месте», — отметила она.

Встречу также посетили депутат Госдумы Сергей Колунов и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

Председатели многоквартирных домов из семи городских округов обсудили актуальные вопросы с представителями профильных региональных министерств, администраций городских округов и ресурсоснабжающих организаций. В решении проблем граждан участвовал также Фонд капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области и «МосОблЕИРЦ».

«Эффективность такого подхода мы уже видели на примере форума „Управдом“, который проходил в Солнечногорске в апреле этого года. Тогда мы обсудили модернизацию объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, изменение тарифов, особенности обслуживания газового оборудования и другие важные вопросы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По итогам встречи свои вопросы смогли решить 46 председателей многоквартирных домов. Представители министерств и администраций округов приняли более 50 обращений.

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