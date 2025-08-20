Встреча с предпринимателями прошла в Павловском Посаде

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов принял участие в бизнес-завтраке с предпринимателями. Они обсудили новые тенденции в развитии торговли и государственные меры поддержки.

В бизнес-завтраке также приняли участие руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова и директор маркетингового агентства «АСМ» Татьяна Агеева. Предприниматели обсудили разные ситуации, с которыми столкнулись во время ребрендинга и трансформации своих предприятий.

«Клиентоориентированность — это не про „Спасибо, что выбрали нас“. Это системная работа с персоналом, поставщиками, клиентами. Для многих предпринимателей это непростой путь, но единственно верный в современном мире, где у клиента есть выбор» — отметил Филипп Ефанов.

В конце заместитель главы рассказал о мерах государственной поддержки и поблагодарил всех за конструктивную беседу.

Отметим, в Павлово-Посадском округе работают более четырех тысяч субъектов малого бизнеса в сферах промышленности, торговли, образования, а также социальных, персональных и бытовых услуг.

Численность рабочих в этих организациях, не считая ИП, составляет более пяти тысяч человек — 25% от общего числа сотрудников в округе. При этом количество специалистов на предприятиях — свыше 21 тысячи человек.

Оборот малых и микропредприятий составляет более 37 миллиардов рублей.