Встреча с предпринимателями по вопросам вывоза мусора прошла в Мособлдуме

Представители комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы провели встречу с подмосковными предпринимателями. Они обсудили обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей, на встрече представители бизнеса смогли задать вопросы о нормативах накопления ТКО, тарифах и других сложностях.

«Проблема обращения с отходами уже давно находится на особом контроле уполномоченного, который входит в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу количества ТКО в Московской области. Однако на практике предприниматели продолжают сталкиваться с трудностями, связанными с завышенными нормативами накопления ТКО, что ведет к необоснованно высоким тарифам», — отметили в ведомстве.

По словам бизнес-омбудсмена Подмосковья Натальи Чудаковой, проблема действующих нормативов является актуальной и системной. Уполномоченный продолжает получать обращение о навязываемых регоператорами невыгодных условиях. В таких случаях предпринимателям рекомендуют обращаться в антимонопольные органы или прокуратуру.