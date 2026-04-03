Встреча с предпринимателями по мерам поддержки прошла в Химках

Встреча с бизнесменами прошла на базе школы бокса в микрорайоне Сходня. Организаторы подробно осветили виды помощи, которые могут получить предприниматели в округе.

Площадку выбрали не случайно. Основатель спортивного центра провел для гостей экскурсию по тренировочным залам и рассказал, как небольшое начинание со временем превратилось в полноценный спортивный комплекс.

Сотрудники муниципального казенного учреждения «Малый Бизнес Химки» перечислили доступные инструменты: финансовую поддержку, бесплатные консультации, программы развития и оформление социального статуса. Лидеры Движения общественной поддержки Олеся Климачева и Екатерина Красильникова помогли наладить диалог между бизнесом, спортом и местным сообществом.

«Предпринимателю, который только делает первые профессиональные шаги, сложно разобраться, с чего начать и куда идти. Наша задача — сделать так, чтобы информация была понятной и доступной. А еще — показать на примерах, что все реально», — рассказала Олеся Климачева.

В финале участники пообщались в неформальной обстановке: обменялись опытом и наметили идеи для совместных проектов.