Встреча с потомками владельцев усадьбы Ачкасово прошла в Воскресенске

Встреча членов творческого объединения «Воскресенский краевед» Дворца культуры «Химик» имени Докторова с потомками владельцев усадьбы Ачкасово семьей Балиных прошла в Воскресенске. Елена Алексеевна и Валентин Балины владели этой усадьбой с 1898 по 1917 год.

Экскурсию для гостей в селе Ачкасово городского округа Воскресенск провел местный краевед и историк Андрей Фролов. Он показал место, где располагалась усадьба, а также сохранившиеся хозяйственные постройки, дом прислуги, водонапорную башню, остатки старинной ограды и въездных ворот. Особый интерес вызвал старинный фонтан, который был восстановлен владельцами одного из частных домов и теперь служит для детских развлечений.

Гости также пообщались с местными жителями и посетили Казанский храм села Ачкасово, где Валентин Балин почти 20 лет был старостой. Нынешний настоятель храма, протоиерей Кирилл Седов, рассказал об истории храма и угостил всех чаем.

Завершилась экскурсионная программа посещением Вознесенского храма в селе Барановское, где благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа, протоиерей Сергий Рыбаков, провел небольшую экскурсию для гостей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».