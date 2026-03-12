Встреча с поэтом и журналистом Еленой Хмыровой прошла в Воскресенске

В гости к читателям центральной библиотеке имени Инны Гофф приехала член Союза журналистов России и активная участница литобъединения «Радуга». Участники мероприятия смогли познакомиться со всеми многочисленными талантами Елены Хмыровой и зарядиться ее неугасающей энергией.

Елена Хмырова после окончания Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии работала по специальности, но творчество всегда привлекало ее. Журналист много лет писала статьи для районных изданий. Стихи и проза автора печатались в воскресенских сборниках.

Недавно Елена Хмырова окончила курсы по искусству дубляжа в школе телерадиоведущих на Шаболовке. Она участвует в программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие», много путешествует по России и другим странам и привозит из каждой поездки новые стихи и видеоролики.

«Я не могу сказать, что у меня есть одна главная деятельность. Жизнь позволяет заниматься тем, чем хочется», — рассказала Елена Хмырова.