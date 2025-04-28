Встреча с поэтом и фантастом Екатериной Годвер прошла в Воскресенске

Руководитель литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова Виктор Лысенков и директор Воскресенской централизованной библиотечной системы Елена Барышникова тепло поприветствовали гостей мероприятия Екатерину Годвер и ее коллегу, члена Союза писателей России Андрея Кулюкина.

Екатерина Годвер является финалистом Национальной литературной премии «Слово» в номинации «Молодая проза». Эта престижная премия была учреждена Союзом писателей России и Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году. В ходе встречи писательница рассказала о лауреатах премии, среди которых есть как признанные мастера слова, так и молодые авторы. Екатерина также поделилась опытом проведения творческих встреч на новых территориях.

В ходе беседы автор рассказала о своем творческом пути: первые стихи она начала писать еще в детстве, а интерес к прозе появился у нее на втором курсе института. Встреча с воскресенскими читателями прошла в формате живого диалога. Мероприятие стало настоящим праздником литературы и творчества.