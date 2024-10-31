Встреча с подрядчиками по вопросам модернизации котельных прошла в Чехове

В рамках часа по вопросам ЖКХ глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с представителями подрядных организаций. Они займутся модернизацией котельных в округе.

Уже заключены контракты на выполнение работ, включая инженерные изыскания, подготовку проектной документации и строительство с поставкой оборудования для котельных № 1, № 2В, № 4 по улице Гагарина, № 5 в поселке Мещерское, а также для строительства блочно-модульной котельной мощностью в деревне Бершово.

На стадии подписания находятся документы для модернизации котельных № 7 в поселке Дубна, № 15 по улице Гагарина, № 17 на улице Угловая, № 20 в селе Молоди, № 25 в селе Талалихино и № 23 в поселке Крюково.

Компании-подрядчики совместно с ресурсоснабжающим предприятием выезжают на объекты для определения объема необходимых работ и поставки требуемого оборудования.

Все работы будут проводиться в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы, что подчеркивает значимость проекта для повышения качества жизни жителей округа и улучшения энергоэффективности региона.

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