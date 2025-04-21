Встреча с писательницей пройдет в библиотеке Черноголовки

В Черноголовской библиотеке состоится творческая встреча с писательницей Ниной Шамариной, автором книг для взрослых и рассказов для детей, а также соавтором ряда известных культурных альманахов. Мероприятие пройдет 28 апреля.

Как сообщили представители библиотеки, Нина Шамарина увлеклась созданием небольших рассказов еще в юности, однако ее путь к широкому признанию начался лишь в 2017 году. За короткое время она успела завоевать сердца многих читателей и критиков, а в 2019 году стала членом Союза Писателей России.

«Шамаринскую долгую, с великолепием цвета, света, ветра, лугового, метельного духа строку не спутаешь ни с какой другой. Читаешь — как падаешь в бездну. В бездну слов и ощущений. Кажется, иногда перехватывает дыхание. А перечитаешь — и удивляешься. Слова-то обыкновенные», — отметила в рецензии на ее книгу Марина Замотина.