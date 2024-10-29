Встреча с писательницей Александрой Мазуркевич прошла в Богородском округе

Творческий вечер детской писательницы провели в библиотеке микрорайона Заречье в Ногинске. На ней школьники могли лично познакомиться с Александрой Мазуркевич и задать ей вопросы.

Участниками мероприятия стали школьники из старших классов Центра образования № 2 и студенты первого курса Ногинского педагогического университета. Автор прочла им свои произведения.

Особенно отозвались у мальчиков Солдатские истории, опубликованные в газете «Богородские вести». Они основаны на реальных событиях и записаны со слов военнослужащих.

В завершении член Московской областной организации Союза писателей России Александра Мазуркевич подарила библиотеке Ногинска свои книги «Калейдоскоп чудесных историй» и «Дари добро».

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