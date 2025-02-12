Встреча с писательницей Александрой Мазуркевич прошла в Богородском округе

Культурный центр «Обухово» в Богородском округе пригласил на встречу писательницу, члена Московской областной организации Союза писателей России Александру Мазуркевич. Жители поселка смогли послушать произведения в исполнении автора и задать вопросы.

Мероприятие организовал председатель Союза пенсионеров поселка Обухово Ираида Жмырева. На встрече также присутствовали руководитель центра культуры Алексей Чернов и заведующая библиотечным отделом Елена Царева.

Александру Мазуркевич знают как детского писателя, но пишет она не только для детей. Многие ее рассказы предназначены и для старшего поколения.

Автор прочла несколько своих произведений. Смех и улыбки вызвал юмористический рассказ «Деревенский случай».

Поделилась автор и воспоминаниями о юношеской любви, прочитав небольшой рассказ «Тайная муза». Слезы на глазах появились у многих при чтении рассказа «Юра» о Великой Отечественной войне.

Александра Мазуркевич обещала приехать еще раз.