Встреча с писателем Полушиным пройдет на акции «Ночь искусств» в Мытищах

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Мытищинском историко-художественном музее 3 ноября. Гостей ждут творческие встречи с педагогами и учениками художественной студии «Оранжевый кот» и поэтом и писателем Владимиром Полушиным.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, Владимир Полушин — член союза писателей России, автор более 50 книг — исторических, политологических, художественных, документальных, публицистических.

На встрече с читателями он расскажет о работе над книгами об истории Приднестровья, судьбе казачества, а также о знаковых событиях в истории России.

Начнется акция «Ночь искусств» 12:00, подробную информацию можно найти на сайте музея.

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