Встреча с пенсионерами прошла в библиотеке Серпухова

2 сентября в городской библиотеке имени А. П. Чехова состоялась встреча директора Центральной библиотечной системы Ольги Михальцевич с участниками проекта «Активное долголетие». Ключевой темой обсуждения стало развитие культурной среды для старшего поколения и новые форматы мероприятий, направленные на поддержку активного долголетия жителей округа.

Сегодня в проекте участвуют 18 797 человек, что составляет почти 40% всех пенсионеров округа. Самому активному участнику — 93 года. Участники проекта доказывают, что возраст не является препятствием для активной жизни, занимаясь спортом, творчеством, изучая новое и делясь опытом с молодежью. На встрече обсуждались вопросы развития культурной среды для старшего поколения: от расширения кружков и секций до организации дополнительных экскурсий и лекций.

«Наши „серебряные“ волонтеры и участники „Активного долголетия“ — это живой пример того, что единство поколений и общая забота о будущем делают нас сильнее. Мы видим, как они вдохновляют окружающих, как передают свой опыт и любовь к Родине», — подчеркнула Ольга Михальцевич.

Участники встречи предложили свои идеи по расширению форматов досуга для старшего поколения, включая организацию дополнительных экскурсий, лекций и творческих мастерских. Встреча подтвердила высокий интерес жителей к проекту и их готовность активно участвовать в культурной жизни округа.