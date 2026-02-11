Встреча с педагогами по интеграции традиционных и цифровых форматов в школе

10 февраля издательство «Просвещение» организовало встречу с педагогами, которые участвуют в пилотном проекте по внедрению традиционных и цифровых образовательных форматов в школьное обучение. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Пилотный проект охватывает 12 образовательных организаций из 7 городских округов. В проекте участвуют более тысячи обучающихся и педагогов. Проект включает 13 учебных предметов, среди которых русский язык, алгебра, биология, физика и предметы по выбору: обществознание, география, английский язык, история, информатика и химия.

На встрече обсудили основные аспекты использования электронных ресурсов в образовательном процессе. Цель мероприятия — разработать сбалансированную и педагогически обоснованную модель сочетания традиционных и цифровых форматов обучения. Эксперты подчеркнули, что применение электронных ресурсов должно соответствовать санитарным требованиям и учитывать возрастные особенности учащихся.

Издательство «Просвещение» совместно с методистами ГГТУ провело мастер-класс для педагогов. На мастер-классе продемонстрировали практические методики эффективного использования электронных ресурсов без дополнительной нагрузки на уроки. Спикеры рассказали о различных видах электронных форм учебников (ЭФУ) и электронных учебников, а также о тенденциях развития образования.