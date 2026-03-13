Встреча с паралимпийцем Анатолием Ильиным прошла в Химках

21 февраля в Москве в спорткомплексе SportStation прошел 38-й Кубок Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из пяти регионов России, а Анатолий Ильин занял первое место в своей весовой категории.

11 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» состоялась торжественная встреча с лауреатом премии «Преодоление», многократным победителем международных кубков по паралимпийскому пауэрлифтингу Анатолием Ильиным. Поздравил спортсмена лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

«Ваши достижения служат примером для всех нас. Вы показываете, что сила духа и упорство могут преодолеть любые преграды», — отметил в своей речи лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

«Пример Анатолия доказывает, что спорт доступен каждому, и каждый может достичь значительных высот при должной мотивации и поддержке», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В Химках работает физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо». В учреждении представлены четыре вида спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с нарушением интеллекта, а также адаптивная физическая культура.