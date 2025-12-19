Встреча с олимпийскими чемпионами пройдет в парке культуры в Одинцове 21 декабря

Для жителей и гостей Одинцовского округа 21 декабря состоятся фотосессии со звездами российского спорта. Их приурочили к двум событиям: парковому мероприятию «Зимние рекорды» и турниру по боксу в Барвихе.

Встреча с Михаилом Девятьяровым, советским и российским лыжником, олимпийским чемпионом на дистанции 15 километров и серебряным призером Олимпийских игр 1988 года состоится с 16:00 до 16:30.

Софья Очигава, российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в категории любителей. Встреча с ней пройдет с 16:30 до 17:00.

Мероприятие состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в административном здании на втором этаже.