Встреча с нанимателями аварийного жилья прошла в Ивантеевке

В Ивантеевке городского округа Пушкинский прошла встреча с нанимателями жилья в «голубых спальнях» — двухэтажных бараках, которые в начале прошлого века выдавали работникам фабрики Дзержинского. Уполномоченный главы Нина Ушакова и муниципальный депутат Любовь Дмитриева пообщались с жильцами домов № 6 и № 12 на Первомайской улице.

В 2023 году шесть построек признали аварийными. Три дома удалось расселить в 2012 и 2015 годах благодаря соглашению, заключенному между инвестором-застройщиком «Казачий торговый дом» и администрацией городского округа. Еще три дома застройщик расселять не стал, обязательства по договору о развитии застроенной территории не выполнил.

В настоящее время глава Максим Красноцветов поручил провести адресную работу с нанимателями жилья в двухэтажках. Бараки включают в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», действующую до конца 2027 года.

«У некоторых из числа тех, кто имеют статус нанимателя жилого помещения, до сих пор на руках нет главного, необходимого для участия в госпрограмме документа — договора социального найма. Учитывая, что у каждого нанимателя жилья своя история, попытались с Любовью Юрьевной на встрече отработать каждого переселенца индивидуально, объяснив пошаговый алгоритм действий для получения договора соцнайма — от этапа сбора необходимой информации до подписания самого документа», — прокомментировала Нина Ушакова.