Встреча с молодежью на тему личной и общественной безопасности прошла в Серпухове

В Губернском колледже состоялся Всероссийский урок «Культура безопасности». Сотрудники управления МВД России «Серпуховское» провели со студентами и школьниками профилактические беседы, во время которых собравшиеся обсудили способы распознавания мошеннических действий в интернете и приемы защиты от них.

Ребятам напомнили о том, что нельзя передавать посторонним лицам свои персональные данные, номера банковских карт и кодов из SMS-сообщений. При возникновении любых сомнений сотрудники правоохранительных органов рекомендовали молодым людям обращаться в полицию или звонить на официальные номера банков.

Также собравшиеся рассмотрели вопросы безопасного поведения в интернете и социальных сетях. Именно там подростки чаще всего сталкиваются с обманом и недостоверной информацией. Ребята смогли задать все интересующие их вопросы, поделиться мнением и опытом.

В конце встречи гости рассказали о возможностях поступления в университет МВД России. Они отметили значимость профессии полицейского как гаранта стабильности, уверенности в будущем и возможности помогать людям.