Встреча с молодежью ко Дню предпринимателя прошла в Воскресенске

В Воскресенске в центре «Олимпиец» провели круглый стол, посвященный Дню предпринимателя. В рамках мероприятия молодые активисты встретились с общественным деятелем Дмитрием Хуртовым.

Встреча прошла при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа. Дмитрий Хуртов рассказал ребятам о личных качествах, необходимых для ведения успешного дела, и трудностях, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Он отметил, что важно эффективно распределять время и ресурсы.

Особое внимание уделили построению команды. Дмитрий Хуртов рассказал о поиске единомышленников, объединении людей, разделяющих общую цель и интересы. Его выступление вдохновило ребят, которые хотят создать свой бизнес.

В заключении специалисты молодежного центра «Олимпиец» и заместитель начальника управления рассказали про международную премию «Мы вместе», критерии участия, порядок подачи заявок и перечень документов. Всем раздали листовки с QR-кодами для быстрого доступа к информации.