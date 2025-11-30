Встреча с многодетными родителями ко Дню матери прошла в Химках

В Химках провели встречу с многодетными мамами. В домашней обстановке участники поговорили про родительство, детей, работу и деловые проекты.

«День матери — прекрасный повод выразить признательность и уважение женщинам, которые дарят тепло и заботу своим детям. Вместе с Мариной Табуновой, начальником окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки, мы пообщались с замечательными мамами, узнали об их опыте и трудностях, а также порадовались их успехам», — отметила Елена Землякова.

Светлана Порскова победила в региональном конкурсе «Имя ее — мама». Она воспитывает пятерых детей и поддерживает других женщин.

На встречу пригласили многодетных матерей, которые успевают заниматься воспитанием и принимать участие в масштабных проектах на территории Химок.

Наталья Титова, еще одна жительница Химок, воспитывает родных и приемных детей. Она выполняет роль ресурсного родителя и готова на время заботиться о детях, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Ирина Белякова — мама пятерых дочерей, бабушка четырех внуков и внучки. В 2008 году она организовала в Химках общество многодетных семей «Колосок». Все это время организация поддерживает родителей в воспитании подрастающего поколения.