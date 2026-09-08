Встреча с лидерами «Движения первых» прошла в школе в Химках

В школе «Форум» в Химках состоялась встреча учащихся 5–11‑х классов с представителями «Движения первых». В формате пресс‑конференции ребята поговорили о миссии организации и путях самореализации.

Среди спикеров были представители федерального и регионального уровней движения: советник председателя правления федерального аппарата Лариса Львова, председатель совета регионального отделения в Московской области Анастасия Бочарова и председатель Совета первых Подмосковья Матвей Афиногенов, который вступил в движение еще в девятом классе и сегодня совмещает учебу на первом курсе с работой.

«Встреча стала площадкой для обмена опытом между поколениями. Ребята активно включались в диалог, делились своими идеями, а лидеры движения — практическими советами», — отметила директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

На пресс‑конференции гости рассказали о главных направлениях работы и привели примеры инициатив, запущенных самими школьниками. В формате «открытого микрофона» каждый желающий мог озвучить свою идею, представить проект или задать вопрос.

«Важно, что ребята стремятся приносить пользу и менять город к лучшему. Такие встречи помогают им увидеть реальные возможности для реализации своих планов», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Сейчас в Химках в «Движении первых» состоят 1500 участников. Цель общероссийской детско‑молодежной организации — помочь молодым людям сформировать активную гражданскую позицию.