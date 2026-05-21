Встреча с комитетом ветеранов «Герои Отечества» прошла в Можайске

Торжественная встреча с руководителями и активистами межрегиональной общественной организации «Комитет ветеранов „Герои Отечества“» прошла 17 мая в Можайском культурно-досуговом центре. Столичную делегацию приняли председатель Совета депутатов Василий Овчинников и председатель местной организации ветеранов Нина Истратова.

Василий Овчинников назвал имена людей, составивших боевую, трудовую и спортивную славу Можайской земли, рассказал о знаковых достижениях можайцев. Он подчеркнул важность встреч и контактов с общественными патриотическими организациями в сегодняшнее время, когда от российского народа требуется максимальное единство и сплоченность.

«Народная дипломатия — это сейчас самое главное. Укрепляя ее здесь, на местах, в России, мы не забываем и о наших друзьях, которые находятся за рубежом. У Можайска 23 города-побратима, мы храним эти дружественные отношения», — сказал Василий Овчинников.

Нина Истратова рассказала об активном участии можайских ветеранов в общественной жизни округа и областных мероприятиях, подчеркнула важность взаимодействия со столичными и региональными ветеранскими организациями, особенно в Год единства народов России.

Комитет ветеранов «Герои Отечества» — объединение ветеранов труда, военной службы, спорта и правоохранительных органов, чьи опыт, знания и энергия служат делу патриотического воспитания молодежи. Делегацию возглавила президент организации Наталья Боярская.

В рамках проекта «Достойные наследники Победы» дипломами комитета наградили более 40 лучших представителей можайской молодежи: юнармейцев, волонтеров, спортсменов, их руководителей и наставников. Участники возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы и к могиле Виктора Полосухина. Гости также посетили музей боевой славы и музей-заповедник «Бородинское поле».