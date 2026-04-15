Встреча с кинологом Никитой Киселевым прошла в Звенигороде

Мероприятие состоялось 14 апреля в 15:00 в арт‑салоне городской библиотеки № 1 для всех желающих. Специалист поделится знаниями и практическим опытом о жизни с собакой.

Никита Киселев рассказал, как правильно ухаживать за питомцем с первых дней появления в доме, объяснил основы воспитания щенков и коррекции поведения взрослых собак, дал рекомендации по содержанию щенков разных пород, а также ответил на распространенные вопросы о режиме дня, питании, физической нагрузке, социализации и дрессировке.

Бесплатное мероприятие объединило будущих хозяев, только думающих о появлении питомца, и опытных дрессировщиков, которые хотели укрепить взаимопонимание со своей собакой.

Также гости посетили выставку детских рисунков из студии живописи Звенигородского детского дома творчества. Созданная своими руками экспозиция дополнила мероприятие и подарила хорошее настроение всем посетителям.