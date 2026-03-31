Встреча с известным детским писателем прошла в Истре

В отделе «Детская библиотека» Истринской центральной библиотеки имени Чехова состоялась встреча школьников с детским писателем Валентином Постниковым. Он — лауреат премии «Золотое перо России» и автор более тридцати книг для детей, произведения которого рекомендованы Министерством культуры для внеклассного чтения.

На встрече Валентин Постников рассказал ребятам о своем детстве. Писатель вырос в окружении литераторов, которые приходили в дом его семьи и обсуждали свои произведения. Отец Валентина — Юрий Дружков, автор книг о Карандаше и Самоделкине, передал сыну любовь к творчеству. В шесть лет Валентин начал сочинять рассказы и продолжил повествование о приключениях знаменитых героев книг своего отца.

Встреча прошла в формате интерактива. Писатель вовлекал школьников в сценки, действия и импровизацию. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, подбирали рифмы к начатым фразам, пели и танцевали. Вместе они посмотрели выпуск «Ералаша», снятый по веселым рассказам Постникова.

«В Истре очень читающие и отзывчивые, одухотворенные дети. Мне, как автору, это очень приятно», — поделился мнением детский писатель Валентин Постников.

3 апреля читателей детской библиотеки ждет новая встреча — с детской писательницей, автором историй о животных Марией Батовой.

Возрастное ограничение: 6+.

Текст, фото, видео: Андрей Алекин.