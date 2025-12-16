Встреча с историком Людмилой Шумской прошла в Одинцове

В Одинцовской библиотеке № 1 состоялось мероприятие «Историческая среда». На этот раз в качестве лектора выступила искусствовед и куратор выставок Людмила Шумская.

На мероприятии поговорили о посланиях прошлого и о том, как их можно прочитать. Людмила Шумская рассказала участникам, почему Одинцовский городской округ — лидер Подмосковья по концентрации исторических шифров.

Также слушатели смогли узнать о судьбах уникальных памятников и усадеб, которые хранят великие истории, и о том, какие знаменитые персоны оставили след на одинцовской земле. Лекция историка сопровождалась богатыми иллюстрациями и презентацией. Каждый участник смог задать все интересующие вопросы и узнать больше об истории округа.

Отметим, что мероприятия в рамках проекта «Историческая среда» проходят в Одинцовской библиотеке каждую среду.