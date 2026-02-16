Встреча с исполнителем народных былин прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось 15 февраля в первой подмосковной резиденции «Сказитель Руси» в селе Марчуги. Гостями стали дети, занимающиеся фольклором и этноспортом.

Перед юными зрителями выступил Александр Бабкин — сказитель северных старин, преподаватель Московского государственного института культуры, который более 10 лет изучает фольклор и участвует в фольклорных экспедициях. В последние годы он занимается возрождением мезенской сказительской традиции, расшифровывая записи былин, баллад и духовных стихов.

Воспитанники фольклорного коллектива «Жемчужинка» дворца культуры «Химик» под руководством Елены Валенковой тоже исполнили варианты старин, которые разучивают на занятиях. В программе прозвучали былины и песни под гусли.

Хозяин резиденции «Сказитель Руси», председатель творческого совета по легендам и сказам народов России при Союзе писателей Юрий Белоусов представил песню-сказ «Легенда о Коловрате».

Завершилась встреча чаепитием с блинами.