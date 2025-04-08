Встреча с художницей Дарьей Румянцевой прошла в Богородском округе

Член Союза художников России встретилась с жителями и гостями города Электроугли. В выставочном зале Центра культуры и искусств прошло открытие ее выставки «Угол зрения».

Ценители искусства могли не только познакомиться с работами Дарьи Румянцевой, но и лично с ней пообщаться. Гостеприимную атмосферу мероприятия дополнила концертная программа, которую подготовила Ольга Дубровина — руководитель вокального коллектива Центра культуры и искусств и аспирантка Академии Гнесиных.

Экспозицию составили 20 картин, объединенных темами из повседневной жизни, в которых можно увидеть метафоры и параллели с библейскими сюжетами. Художник использовала строгий отбор красок, точно расставляя яркие цветовые акценты.

Выставка будет открыта до 23 апреля 2025 года.

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