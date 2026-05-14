Встреча с художником Юрием Леоновым прошла в Одинцове

В Восточном флигеле усадьбы Большие Вяземы Одинцовского округа в рамках художественной выставки «Традиции русского пейзажа» состоялась встреча с автором живописных работ Юрием Леоновым. Прийти могли все желающие.

Юрий Леонов — признанный мастер плаката и лирического пейзажа, является почетным академиком Российской академии художеств, членом Союза художников России.️ Мероприятие открыл директор музея-заповедника Александр Рязанов. Также выступили заведующая экспозиционно-выставочным отделом Зинаида Колыбина и старший научный сотрудник Михаил Гладилин.

Художник рассказал посетителям о своем творчестве Юрий Леонов. Его пастельные работы продолжают традиции русской реалистической живописной школы. На выставке представлены 48 работ. Здесь можно увидеть пейзажи, работы, сочетающие природу с архитектурой, вечерние и ночные виды населенных пунктов. Леонов мастерски передает в живописи тончайшие красочные нюансы. Выставка будет работать до 1 июня.