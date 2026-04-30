Встреча с художником Иваном Пимкиным прошла в Павловском Посаде

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде до 8 июня работает выставка живописи «От этюда до картины». Каждый желающий может ознакомиться с работами автора — современного русского художника Ивана Пимкина.

26 апреля в выставочном зале состоялось событие, которое наверняка запомнится всем, кто неравнодушен к искусству: прошла долгожданная встреча с художником. Это была уникальная возможность не просто полюбоваться его работами, но и прикоснуться к творческому процессу, узнать о замыслах художника, его вдохновении и секретах мастерства.

Атмосфера в «Доме Широкова» была наполнена творчеством и вдохновением, а гости получили заряд позитивных эмоций и новые идеи. Такие встречи — это бесценный опыт для каждого, кто стремится глубже понять мир искусства и его создателей.

