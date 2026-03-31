Встреча с художником-иллюстратором прошла на кабельном заводе в Подольске
Создавать мир из текста и оживлять персонажей, существующих лишь в воображении писателя — великий дар. Им обладает художник-иллюстратор Людмила Пипченко, которая решила рассказать о своем творческом пути на заводе «СПКБ-Техно» в Подольске.
Художница поделилась деталями творческого процесса — как ей удается соблюдать творческую дисциплину, где она ищет вдохновение. Людмила Пипченко также назвала самые важные этапы создания иллюстраций.
«Самое важное — герой, его эмоции, переживания. В основном, конечно, это человек, но бывают и животные. Обычно это какая-то история, в которой есть какой-то момент, трагедия, преодоление, поиск решения через страдания. Этот момент, конечно, мне больше всего хочется показать», — отметила иллюстратор.
Самое приятное в работе, по словам художницы, — рисовать сказки. Людмила также рассказала о закулисье книжной иллюстрации — работе с издательствами, автором и редактором. Все участники мероприятия смогли задать гостье интересующие их вопросы.
Подобные встречи с интересными людьми проходят на заводе регулярно.