Встреча с художниками пройдет в музее Лыткарина

В субботу, 21 февраля, Лыткаринский историко-краеведческий музей превратится в пространство диалога между Востоком и Западом. В центре внимания — выставка «Воины чести и хранительницы красоты как символы Японии в искусстве», которая уже успела стать ярким событием в культурной жизни города.

В этот день у посетителей будет возможность не просто созерцать полотна, но и лично пообщаться с их авторами — художниками Татьяной Щулеповой и Вячеславом Ивановым.

«Выставка, открывшаяся в начале февраля, посвящена эстетике Страны восходящего солнца. Полотна мастеров переносят зрителя в эпоху благородных самураев и утонченных японских красавиц. Техника исполнения и внимание к деталям создают эффект присутствия, который отмечают многие посетители», — сообщили организаторы.

Творческий вечер в большом зале музея позволит гостям заглянуть за кулисы творческого процесса. Художники расскажут об истории создания своих работ, поделятся секретами мастерства и ответят на вопросы о том, как японская философия отражается в их искусстве. Встреча организована при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Вход для всех желающих свободный. Начало мероприятия в 15:00.