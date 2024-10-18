Встреча с главой совета ветеранов труда Василием Дацюком прошла в школе в Воскресенске

Ученики школы в селе Федино встретились с почетным гражданином Воскресенска. Василий Дацюк возглавляет городской совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ветеран в 2012 году выпустил книгу «Малага», которая повествует о зенитно-ракетной части возле деревни Щербово. Совет ветеранов, которым руководит Василий Дацюк, уже много лет проводит поисковую работу для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

Василий Феодосьевич рассказал школьникам о своей профессиональной и общественной деятельности, краеведческой работе, службе в армии. Ребята слушали с интересом и задавали ветерану множество вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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