Встреча с главным врачом Егорьевской больницы пройдет 28 октября

В муниципальном округе Егорьевск 28 октября состоится традиционная встреча главного врача Егорьевской больницы Дмитрия Каприна с жителями округа. Мероприятие пройдет в поликлинике № 3 и предоставит возможность населению напрямую задать вопросы, высказать свои предложения и обсудить актуальные вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи в округе.

«Такие встречи являются важным инструментом обратной связи с населением и позволяют оперативно выявлять и решать проблемы, которые беспокоят жителей муниципалитета. Мы заинтересованы в том, чтобы медицинская помощь в Егорьевске была качественной, доступной и отвечала потребностям наших пациентов», — сообщил Дмитрий Каприн.

Встреча с главным врачом состоится в 14:15 по адресу: город Егорьевск, улица Жукова Гора, дом № 19, поликлиника № 3. Вход свободный для всех желающих.