Встреча с главным врачом Егорьевской больницы пройдет 11 февраля

В рамках программы по повышению доступности и качества медицинской помощи в округе продолжается серия открытых встреч руководства больницы с населением. В среду, 11 февраля, главный врач Егорьевской больницы Николай Каприн посетит поселок Рязановский, чтобы лично обсудить с жителями актуальные вопросы местного здравоохранения.

Подобные форматы общения стали для муниципалитета традиционными. Они позволяют наладить прямую связь между пациентами и администрацией лечебного учреждения. В центре внимания предстоящей встречи — перспективы развития медицинской инфраструктуры, кадровое обеспечение амбулаторий и доступность узкопрофильных специалистов в отдаленных населенных пунктах. Министерство здравоохранения Московской области подчеркивает важность такого взаимодействия.

«Такие встречи позволяют нам не только слышать запросы людей, но и максимально оперативно реагировать на возникающие сложности, выявлять системные проблемы и решать их в кратчайшие сроки», — прокомментировал главный врач Егорьевской больницы Николай Каприн.

Встреча пройдет в помещении Рязановской амбулатории по адресу: поселок Рязановский, улица Калинина, дом № 17. Начало в 14:15. К участию приглашаются все желающие. Вход свободный.