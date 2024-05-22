Встреча с главным судебным приставом Подмосковья прошла в МПГУ

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев встретился со студентами Института экономики МГПУ. Он рассказал о службе в органах принудительного исполнения и особенностях профессии.

Как рассказали в главном управлении ФССП, в начале встречи студентам показали фильм о судебных приставах Подмосковья. Андрей Тагаев поделился опытом и знаниями в сфере исполнительного производства. Он ответил на вопросы, рассказал о рабочих буднях и продемонстрировал современные цифровые сервисы.

В завершение встречи студентов пригласили на конкурс научных работ и вручили им информационные буклеты с контактами отдела кадров.

«Такие встречи направлены на создание у выпускников представления о перспективах службы в органах принудительного исполнения, ее основных направлениях, структуре и задачах», — отметил Андрей Тагаев.

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