Встреча с географом Владимиром Котляковым прошла в доме культуры в Лобне

Послушать почетного президента Русского географического общества пришли горожане самого разного возраста. Лауреат Нобелевского премии рассказал участникам встречи много интересных фактов о своей работе.

Владимир Котляков занимается исследованием снега и льда. Он объездил с научными экспедициями весь мир, побывал на Памире и в Антарктиде, на Новой Земле и Эльбрусе. Имя географа присвоили двум ледникам в Джунгарском и Залийском Алатау. Академик написал шесть книг по гляциологии, путеводители и словари. Ученый сфотографировался со всеми желающими участниками мероприятия и подписал для них на память свои произведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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