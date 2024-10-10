Встреча с географом Владимиром Котляковым пройдет в Доме культуры в Лобне

Жителей Лобни пригласили на встречу с почетным президентом Русского географического общества. Академик Владимир Котляков выступит с лекцией в Доме культуры «Красная поляна».

Лауреат Нобелевской премии Владимир Котляков является одним из самых знаменитых ученых мира. Делом своей жизни он выбрал изучение снежного покрова и ледников Земли.

Заслуженный географ России первый ледник увидел на Кавказе будучи еще студентом. С тех пор он объездил с экспедициями более 60 стран мира. Котляков побывал в Арктике и Антарктиде, в Северной Америке и Восточной Сибири, на Эльбрусе и в Альпах и ряде других уголков земного шара.

Ученый не впервые выступает с лекциями в Лобне, поскольку сам он родился именно здесь, в Красной Поляне. Встреча с Владимиром Котляковым начнется 26 октября в 13:00.

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