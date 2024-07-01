Встреча с женщиной-космонавтом Анной Кикиной прошла в Химках

Анна рассказала гостям о профессии космонавта: поделилась деталями подготовки и пребывания на Международной космической станции, а также рассказала о полете в составе экипажа космического корабля Crew Dragon и участии в наземном эксперименте по моделированию дальних космических полетов «Sirius». Суть последнего состоит в изучении влияния изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа. Имитация полета на Луну длилась 17 дней.

«Я говорила и продолжаю говорить, что воспринимаю этот эксперимент как тренировку своего космического полета — там максимально, насколько это возможно, были реализованы все условия. Замкнутая среда обитания, которая не связана с внешней средой, питание, проведение гигиены — все было, как на станции», — поделилась женщина-космонавт.

Этой весной Анне присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время продолжительной космической экспедиции на Международную космическую станцию. Она провела в космосе 157 суток, выполнив возложенные на нее задачи, и успешно вернулась на Землю. Она стала шестой россиянкой, которая побывала на орбите. Подготовка к ее первому космическому полету длилась 10 лет — именно столько времени Анна провела в отряде российских космонавтов, прежде чем отправиться в космос.

Сейчас в России проходит открытый отбор в отряд космонавтов. Среди участников — инженер-конструктор отдела двигательных установок научно-производственного объединения имени Лавочкина Анастасия Бурчуладзе. По результатам работы межведомственной комиссии, она вошла в четверку лучших претендентов на должность кандидатов в космонавты-испытатели.

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