Встреча с доктором наук Андреем Антоновым прошла в Богородском округе

Мероприятие состоялось организовали в Центральном парке Ногинска. Жителям и гостям города рассказали о неметаллических, полуметаллических и металлических самородных минералах.

Гости узнали практически о всех основных типах природных проявлений, форм и цвета кристаллов алмаза, включая и некоторые наиболее интересные художественные изделия из них. Рассмотрели вопрос добычи в природе как вулканической, так и переотложенной серы.

Участники встречи получили уникальную возможность изучить впечатляющую коллекцию удивительно красивых форм кристаллов серы, в том числе в сростках с крупными кристаллами разноцветного и прозрачного кварца.

Собравшиеся с интересом рассматривали и держали в руках некоторые образцы богатой коллекции ученого: настоящие букеты «цветов», фантастические псевдобиологические «заросли» травы, а также целые «кусты», сформированные кристаллическими выделениями меди, серебра и золота.

Андрей Антонов рассказал о своей работе в Крыму, на Кавказе, Малых и Больших Курилах, Урале, Камчатке, Становом хребте Верхнего Приамурья, в Забайкалье и Монголии. Доктор наук ответил на вопросы гостей. Некоторые интересные загадки, в том числе по истории родного края, стали вопросам тематической викторины Победитель получил грамоту с автографом профессора и подарок от него. Для самых юных участников тоже были приготовлены приятные сувениры.