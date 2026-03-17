Встреча с дирижером военного оркестра прошла в Можайском округе

Традиционный вечер в рамках проекта «Человек искусства» состоялся 14 марта в поселке имени Дзержинского. Гостем стал дирижер одного из подмосковных военных оркестров, который рассказал о своем пути в профессии.

Музыкант поделился со зрителями историей о том, как, будучи родом из глубинки, поступил в столичный вуз, окончил его с отличием и стал профессионалом. Отдельно остановился на роли военных оркестров: они не просто сопровождают церемонии, а создают эмоциональный настрой, объединяют ветеранов, военнослужащих и гражданских. С особым интересом зал слушал рассказ об участии в Параде Победы на Красной площади и фестивале «Спасская башня».

Диалог чередовался с музыкой. Для зрителей выступили солисты и сам оркестр — полным составом, квартетом и дуэтом. Прозвучали «Полюшко-поле», «Конь» и другие узнаваемые композиции. Завершился вечер маршем «Прощание славянки».

Зрители разных поколений не просто слушали — они радовались, задавали вопросы и горячо поддерживали артистов. В финале дирижер поблагодарил музыкантов за профессионализм, а публику — за энергию, которая превращает концерт в настоящее событие.

Следующая встреча в рамках проекта пройдет 21 марта.